Минск, , 13:07 — REGNUM Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу республики и Национальному собранию, которое было запланировано на 3 августа текущего года в Дворце Республики в Минске, возможно, будет перенесено на 4 августа. Об этом 2 августа сообщает портал TUT. BY со ссылкой на источники.

«Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию, запланированное на 3 августа во Дворце Республики, видимо, переносится», — говорится в сообщении.

Кроме этого, как утверждает портал, косвенно подтверждает такой перенос новостное сообщение некоторых белорусских СМИ про то, что утром 3 августа общественный транспорт в районе Дворца Республики в Минске будет курсировать в обычном режиме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик и председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко о ситуации с задержанными гражданами РФ.