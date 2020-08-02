Минск, , 12:52 — REGNUM Бывший претендент на должность президента Белоруссии Валерий Цепкало, которого центральная комиссия Белоруссии не зарегистрировала кандидатом на пост главы республики, покинул Москву и в данный момент находится в столице Украины. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Урбана 2 августа сообщает Интерфакс-Запад.

«Валерий Цепкало уже находится в Киеве», — заявил он.

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Напомним, 24 июля Цепкало, будучи в Москве заявил, что был вынужден спешно выехать из Белоруссии, так как ему стало известно, что готовится его арест, а также имеется угроза изъятия детей из семьи.

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25 июля Цепкало заявил, что его задача — «показать миру», кем «на самом деле» является президент Белоруссии Александр Лукашенко и «сделать его изгоем для всего мирового сообщества».