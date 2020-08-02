Москва, , 12:32 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. Об этом Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете».

Бастрыкин заявил, что подробности расследования он раскрывать не будет, однако подчеркнул, что у следствия сомнений в виновности Фургала нет.

«На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности», — сказал председатель Следственного комитета.

Он отметил, что в доказательной базе собраны показания свидетелей и результаты экспертиз. Расследование подобных дел длится долго и за это время была проделана большая оперативная, следственная, аналитическая работа.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — подчеркнул Бастрыкин.

При этом Бастрыкин заявил, что вполне понимает жителей Хабаровского края, которые митингуют в поддержку Фургала. Они его выбирали как руководителя субъекта Федерации, очевидно, доверяя Фургалу. Но те события, о которых идет речь в его уголовном деле, не относятся к деятельности Фургала на посту губернатора. Тем не менее достижения Фургала не освобождают его от уголовной ответственности.