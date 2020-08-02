Москва, , 11:35 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) оценил предложение первого президента Украины Леонида Кравчука выплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса. Соответствующее сообщение он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Киев решил направить Кравчука своим полномочным представителем в Контактную группу в Минске. Ранее украинскую сторону на переговорах в Минске представлял второй президент Украины Леонид Кучма.

В интервью изданию «Апостроф» Кравчук заявил, что необходимо создать специальный фонд для восстановления Донбасса. Кравчук считает, что Великобритания, США и Россия должны вложить в этот фонд $300 млрд. Такую цифру Кравчук объяснил тем, что якобы столько Украина потеряла, подписав Будапештский меморандум, по которому страна отказалась от ядерного оружия.

Пушков заявил, что никто Украине давать деньги не собирается.

«Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — написал Пушков.