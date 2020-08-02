Москва, , 09:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Воздушно-десантные войска с праздником. Поздравление Владимира Путина опубликовано на официальном сайте президента России.

Напомним, что ежегодно, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В своем поздравлении Путин пишет, что ВДВ по праву гордятся славной историей легендарной «крылатой пехоты», именами ее отцов-основателей, равняются на своих предшественников и старших товарищей.

«Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне», — сказано в поздравлении Владимира Путина.

Российский лидер выразил особую признательность и благодарность героям-десантникам и ветеранам Великой Отечественной войны.