Киев, , 09:36 — REGNUM Украинская разведка перечислила «главные внешние угрозы» для страны со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в статье главы службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка «Не время расслабляться», опубликованной 1 августа украинским изданием «Зеркало недели».

Главными внешними угрозами для Киева по мнению главы украинской службы внешней разведки являются «гибридная война, вооруженный конфликт, агрессивная политика России в отношении внутренних социально-экономических и политических процессов на Украине», а также якобы «попытки кремлевской власти подорвать основы поддержки» украиснкого государства «на международном уровне».

По информации источника, стратегическими целями «политического режима России» якобы являются «возврат Украины в зону своего полнейшего влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в… стране, прекращение существования Украины как суверенного государства».

В статье говорится, что со стороны России якобы существует ряд угроз: военные угрозы, экономические угрозы, информационные угрозы, угрозы, возникающие на религиозной почве, обострение разногласий на региональном уровне, кибернетические и террористические угрозы.

В разделе статьи, где речь идет о военных угрозах, говорится, что Россия якобы развернула вокруг Украины военную группировку, куда входят две новые армии и армейский корпус. В частности, речь якобы идет о «уже практически сформированной» 20-й армии, которая включает две дивизии общей численностью около 24 тысяч человек и 8-й армии численностью почти 45 тысяч человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов, которые якобы существуют на территориях республик Донбасса. Также речь якобы идет о 22-м армейском корпусе, который является объединением в составе береговых войск ВМФ РФ и насчитывает девять тысяч военнослужащих.

«Эти подразделения обретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время», — уверяет украинская внешняя разведка.

В качестве примеров торгово-экономической войны России против Украины в статье перечислены: финансовое давление, энергетический шантаж, транзитно-транспортная блокада, вытеснение украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, дискредитация украинских предприятий на международных рынках, а также инвестиционное проникновение на рынки Украины через подставные структуры.

Автор статьи обвиняет Россию в том, что она якобы «пытается сорвать диалог» Украины с международными финансовыми институтами, «проводит информационные кампании» в странах Европейского союза, «навязывая мнение о ненадежности» энерготранспортной системы Украины.

По мнению автора данного материала, особое внимание Россия якобы уделяет «недопущению роста прямых иностранных инвестиций» в украинское государство, доводя до украинских партнеров «искаженную информацию о коррупционных рисках и угрозах». В частности, Кондратюк обвинил Россию в том, что перед переговорами Украины с Международным валютным фондом Российская Федерация якобы довела до «авторитетных представителей иностранных банковских и деловых кругов данные о якобы нецелевом использовании Украиной кредитных средств, а также технической и гуманитарной помощи». Кроме того в вину России ставится распространение «дезинформации» об «экономическом упадке» Украины «вследствие коррупции».

Говоря о так называемой информационной угрозе со стороны РФ, глава службы внешней разведки обвинил Россию в «манипулировании» версиями о сбитии самолета рейса МН-17, заявили, что РФ обвиняет Украину в подготовке террористов для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «распространяет неправдивые сведения» об использовании территории Украины для тайных лабораторных исследований биологического оружия.

В качестве так называемой религиозной угрозы, Кондратюк выдвинул в отношении России обвинение в «использовании всех имеющиеся технологий» для противодействия процессу становления раскольничьей структуры Православной Церкви Украины, в «манипулировании чувствами украинских верующих», а также — в попытках «всячески сохранить свое влияние на них». Россию он также обвинил в попытках создания и легализации в украинских регионах «парамилитарных формирований в рамках религиозных громад с наделением их правоохранительными функциями» (так называемые казацкие организации).

В качестве примеров кибернетической угрозы со стороны России в статье перечислены «кибератаки на энергетические компании Украины», которые были зафиксированы в 2015 году, кибернетические атаки на подстанцию «Северная» компании «Укрэнерго», которые произошли в 2016 году, атаку из-за уязвимости офисного программного обеспечения в 2017 году (Petya Ransomware), а также «кибернападение» на так называемое представительство президента Украины в «Автономной республике Крым», которое произошло в 2020 году.

Подводя итоги статьи, ее автор пришел к «выводу», что главной угрозой Киева «остается» политический режим Российской Федерации.

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Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение не разрывать дипломатические отношения с Россией является верным.