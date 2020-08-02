Москва, , 09:00 — REGNUM Тому, кто обидит Россию, придется иметь дело с российскими военно-десантными войсками (ВДВ). Об этом 2 августа заявил экс-командующий ВДВ РФ, депутат Госдумы РФ (партия «Единая Россия») Владимир Шаманов в интервью газете «Известия».

По словам Шаманова, российские десантники во взаимодействии с российскими военно-космическими войсками (ВКС) направятся туда, куда их пошлет верховный главнокомандующий России.

«В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: «Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ». Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами», — также отметил он.

Кроме этого, депутат ГД РФ рассказал, что ВДВ в настоящее время являются наиболее универсальным родом войск в составе ВС России, превосходя, по мнению Шаманова, другие рода по идеологическим и боевым возможностям.

При этом бывший командующий ВДВ указал на некоторые соответствия того, что российских десантников иногда сравнивают с корпусом морской пехоты США.

«Морская пехота США — это соединения, которые охраняют, как они говорят, национальные интересы по всему миру. А Воздушно-десантные войска России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны, взаимодействия с союзниками по ОДКБ. А при необходимости — выполнять задачи за рубежом», — заключил Шаманов.

Напомним, 2 августа в России традиционно празднуется день ВДВ и в нынешнем году исполняется 90 лет с момента создания этого рода войск.