Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Американская корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке американского сегмента китайской социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что вся соцсеть может быть запрещена на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на источники.

Напомним, что ранее газета TheNew York Times тоже со ссылкой на источники написала, что Microsoft ведет переговоры с ByteDance о приобретении американского подразделения TikTok. По данным Bloomberg, помимо Microsoft, еще одна крупная компания из США вела переговоры о приобретении соцсети.

Отмечается, что переговоры не окончены, а поставлены на паузу — до тех пор, пока Белый дом не прояснит свою позицию.

Напомним, что TikTok столкнулась с давлением со стороны американских властей, которые обвинили соцсеть в пропаганаде, а также передаче персональных данных граждан США Коммунистической партии Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соцсеть может быть полностью запрещена на территории Соединенных Штатов, так как представляет угрозу для национальной безопасности.