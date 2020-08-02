Сантьяго, , 08:10 — REGNUM В Чили с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 357 658, включая новые — 1979, сообщается на странице чилийского минздрава в Twitter.

Также в республике за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19. Всего в Чили было зарегистрировано 9533 факта смерти от осложнений при данном заболевании.

Кроме того, в стране от коронавирусной инфекции излечились 330 507 человек. На учете медиков в настоящее время находится 17 621 больной с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 1 августа, согласно данным ВОЗ, во всем мире с начала пандемии было подтверждено 17 396 943 случая инфицирования SARS-CoV-2.

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