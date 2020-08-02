Киев, , 07:46 — REGNUM Пока в формат по установлению мира в Донбассе не будут введены представители Соединенных Штатов Америки, «это будет сложно». Об этом 1 августа в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, недавно назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние», — цитирует Кравчука информационное агентство Интерфакс-Украина.

Глава украинской делегации в ТКГ также отметил, что говорит об этом в перспективе, так, как в США на сегодняшний день имеется много своих проблем, среди которых он назвал предстоящие выборы и пандемию коронавируса.

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Напомним, 31 июля стало известно, что группа сенаторов от республиканской и демократической партий США внесла законопроект о ежегодном выделении Киеву $300 млн в качестве военной помощи.