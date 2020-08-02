Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп «подрывает внешнюю политику» США, а также не имеет конкретного политического плана по отношению к России. Такую оценку деятельности главы государства приводит неназванный экс-сотрудник Белого дома, пишет издание The Washington Post.

По мнению источника газеты, американский лидер «не хочет, чтобы РФ обращалась с ним грубо». Бывший сотрудник Белого дома также считает, что противоречия между главой США и представителями американской администрации по поводу России «скрывают отсутствие у Трампа стратегического подхода по отношению к Москве».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля заместитель американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что позицией Дональда Трампа является улучшение отношений США и РФ.

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