Москва, , 05:38 — REGNUM Приглашение белорусского министра иностранных дел Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины, говорит о том, что Белоруссию пытаются откровенно вовлечь в игру против России, написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Данное предложение Макей получил в ходе телефонных переговоров с руководителем украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

Сенатор вновь напомнил, про угрозу «Люблинского треугольника» для России.

Алексей Пушков «Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, что Польша пытается создать новую форму сотрудничества с Украиной и Литвой — «Люблинский треугольник» — для того, чтобы получить доступ к Чёрному морю.

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