Екатеринбург, , 05:19 — REGNUM В Екатеринбурге 1 августа прошли пикеты в поддержку жителей Хабаровска. Есть задержанные, пишут СМИ.

Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции. Ему вменяют неповиновение требованиям стражей порядка.

Отметим, протесты в Хабаровске начались после задержания и ареста губернатора края Сергея Фургала. Сочувствующие хабаровчанам акции прошли и в некоторых других городах России.