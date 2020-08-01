Москва, , 22:10 — REGNUM О механизме обеспечения свободы информационного обмена

Перепутье, на котором сегодня находится наш мир, порождает резкое усиление нестабильности и активности различных политических сил, зачастую переходящих пределы разумной достаточности. Это представляет особую опасность для научного мира, существование которого требует атмосферы свободы, широких контактов и дискуссий между представителями различных точек зрения. В частности, нашу крайнюю озабоченность вызывает сочетание физических препятствий к общению между людьми и новой волны шпиономании, поразившей большинство цивилизованных стран.

В этой связи Клуб 1 июля призывает все ответственные правительства, и в первую очередь правительство РФ, занять четкую позицию по этим вопросам:

международные контакты являются самостоятельной ценностью;

свобода передачи информации может быть ограничена только для очень узкого круга людей, давших добровольное официальное согласие на доступ к государственным секретам;

несмотря на потенциальные риски для государства, аналитическая работа с открытыми источниками не должна рассматриваться как добыча секретной информации: ни она сама, ни её результаты не должны подлежать контролю соответствующих органов;

разбор всех случаев «государственной измены» должен быть открытым и гласным в отношении всех процедурных вопросов, не затрагивающих содержание самой секретной информации.

Не следует возвращаться на путь искусственной изоляции отечественной науки, в том числе и прикладной. Это может способствовать потере позиций российской науки в современном мире и затруднить восстановление отечественной промышленности и технологий.

Клуб предлагает руководству РФ создать при президенте РАН специальный совет из квалифицированных ученых по защите свободы информационного обмена, без участия которого не могут инициироваться и рассматриваться дела о государственной измене в отношении любых граждан РФ. Обязательное участие компетентных представителей государственной Академии позволит выработать и обеспечить необходимый баланс между свободами и ответственностью исследователей, как в прикладных науках, так и в аналитических расследованиях в сфере общественной жизни. Как главный экспертный орган страны РАН должна взять на себя эту ответственность и помочь избегать ошибок и произвола в работе правоохранительных органов — укрепляя тем самым общественный консенсус как основу российской государственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские власти рассказали, как отметят юбилей основателя СО РАН