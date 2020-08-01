Минск, , 20:30 — REGNUM Более 30 граждан Российской Федерации, задержанные на днях в Белоруссии, являются представителями первой запланированной для заброски в страну группы. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа президент страны Александр Лукашенко, который заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа, — заявил глава белорусского государства. — Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске».

Лукашенко также добавил, что эти данные точные.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июля из сообщений белорусских СМИ стало известно, что сотрудники КГБ Белоруссии в пансионате под Минском задержали более 30 граждан России. Власти Белоруссии обвинили их в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в стране накануне выборов президента.

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