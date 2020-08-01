Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Прекращать работу на территории США не будет приложение для создания и обмена видеороликами TikTok. Об этом заявила генеральный менеджер китайской соцсети в США Ванесса Паппас в видеообращении, опубликованном в аккаунте американского подразделения TikTok в Twitter.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (соцсеть TikTok) не планируем никуда уходить, — заявила Паппас. — Мы здесь надолго».

Она также добавила, что команда приложения TikTok благодарна за поддержку пользователям в США.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение для создания и обмена видеороликами TikTok будет запрещено на территории страны.

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