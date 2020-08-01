Москва, , 19:13 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России заявили о вреде и незаконности односторонних санкций. Об этом 1 августа сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что речь в первую очередь идет о санкциях в отношении ряда граждан России, Китая и Северной Кореи.

Напомним, ранее в четверг 30 июля совет Евросоюза ввел индивидуальные санкции в отношении ряда граждан указанных стран, обвинив их в хакерских атаках против серверов Организации по запрещению химического оружия.