Москва, , 17:47 — REGNUM Власти России призывают Белоруссию к скорейшему освобождению граждан страны, задержанных белорусскими силовиками. Об этом 1 августа сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев, во время общения с журналистами.

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами», — отметил Мезенцев.

Дипломат подчеркнул, что версии, приводимые официальным Минском по поводу факта ареста, являются надуманными и вызывают удивление.

Мезенцев отметил, что белорусская сторона не предоставила никаких фактов, подкрепляющих официальную точку зрения о якобы подготовке российскими гражданами беспорядков в стране.

Напомним, 29 июля правоохранительные органы Белоруссии арестовали 33 российских граждан, обвинив их в стремлении дестабилизировать ситуацию в стране. Официальный Минск настаивает на том, что задержанные являются сотрудниками частной военной компании «Вагнер».