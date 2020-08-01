Портленд, США, , 17:18 — REGNUM Сотрудники министерства внутренней безопасности США анализировали данные манифестантов в городе Портленд. Об этом 1 августа сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Информация собиралась через переписку пользователей сервиса Telegram. Данные издания противоречат официальной позиции ведомства, представитель которого опроверг указанную информацию в Конгрессе США.

Журналисты не раскрывают свои источники, а также методы, которые использовались силовой службой для получения конфиденциальных данных.

Напомним, расовые беспорядки в США начались после того, как сотрудник полиции в мае 2020 года убил при задержании Джорджа Флойда, скончавшегося после примененного к нему удушающего приема.