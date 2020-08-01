Киев, , 16:59 — REGNUM Решение властей Украины не разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией является правильным. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком»

»Допустим, разорвали мы бы (власти Украины) дипломатические отношения с РФ в 2014 г., — заявил Кулеба. — Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов (в России)?«

Глава МИД Украины отметил, что украинской стороне, у которой есть генконсульство в Ростове-на-Дону, нужно «посещать» заключённых и судебные процессы в России.

По его словам, для защиты интересов граждан Украины в РФ нужно иметь «ограниченное дипломатическое присутствие».

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году после государственного переворота в Киеве Крым воссоединился с Россией. Решение было принято на референдуме, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за вхождение в состав РФ.

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