Сухум, , 16:34 — REGNUM Ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Абхазию, действовавшие из-за пандемии SARS-CoV-2, сняли власти республики. Об этом заявила 1 августа пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния агентству ТАСС.

«Границу (между Российской Федерацией и Абхазией) могут пересекать беспрепятственно и пешеходы, и транспорт», — отметила Квициния.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа Россия официально открыла границу с Абхазией. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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