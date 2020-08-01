Хабаровск, , 16:05 — REGNUM В Хабаровском края завершилась несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Акция протест в Хабаровске Администрация города Хабаровска

По данным, предоставленным городскими чиновниками, на марш протеста вышли порядка 3 тыс. 500 человек, что почти вдвое меньше, чем в минувшие выходные.

Напомним, акции протеста в Хабаровске начались 11 июля, через два дня после ареста Фургала. Манифестанты требуют от властей справедливого судебного протеста, а также чтобы разбирательство проходило не в Москве, а в регионе.

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