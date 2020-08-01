Москва, , 16:03 — REGNUM Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР) следит за ситуацией с задержанными гражданами России в Белоруссии. Об этом сегодня, 1 августа, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Я слежу, и служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе какие оценки дают политические элиты других стран», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на благополучное решение конфликта спустя какое-то время.

«Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — сказал Нарышкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в под Минском сотрудники белорусского КГБ задержали 33 гражданина России, которых затем обвинили в подготовке терактов и дестабилизации внутриполитической обстановки в преддверии выборов президента Белоруссии.

Российская сторона категорически отвергает эти обвинения, называя их нелепыми и абсурдными. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что российской стороне до сих пор не предоставили никаких доказательств вины российских граждан. Москва настаивает на скорейшем освобождении задержанных.

В игру уже включился Киев — украинские власти заявили, что 28 из 33 задержанных граждан России — это якобы «боевики», которые сражались в Донбассе на стороне народных республик. Генеральная прокуратура Украины пытается добиться выдачи Киеву 28 российских граждан.