Минск, , 15:54 — REGNUM В Москве настаивают на скорейшем освобождении задержанных под Минском граждан России и на плотном взаимодействии в с белорусскими правоохранительными органами по этому делу. Об этом 1 августа заявил журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Мы настаиваем… на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и с адвокатами», — сказал российский дипломат.

Также он снова подчеркнул, что те «претензии и двоякие трактовки» причин, по которым граждане России находились на белорусской территории удивляют и представляются надуманными и необоснованными.

«Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены», — отметил Мезенцев.

Кроме этого, он уточнил, что встреча сотрудников консульства с задержанными происходила с 22:00 31 июля по 05:00 1 августа и рассказал, что сотрудники консульства задали задержанным все вопросы, которые они должны им были задать.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники дипломатического представительства России в Белоруссии провели встречу с задержанными в отеле под Минском гражданами РФ.