Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов вынуждены были задержать 10 человек на несанкционированной акции, организованной в поддержку протестующих в Хабаровске.

На Малой Садовой улице в Петербурге собралось порядка сотни участников, которые решили провести несанкционированную акцию в поддержку протестов в Хабаровске. Изначально активисты планировали выйти на Дворцовую площадь, однако её перекрыли для дезинфекции.

Группа протестующих двинулась к Невскому проспекту и свернула на канал Грибоедова. там их встретил ОМОН. были задержаны порядка 10 человек. К 14:00 силовики с улиц города были убраны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Хабаровске снова митинговали в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах бизнесменов. Акция протеста в Хабаровске собрала около 3,5 тысяч человек. При этом в минувшие выходные на улицы города митинговать за Фургала вышли порядка 6,5 тысяч человек. Все акции в Хабаровске не согласованы с властями, тем не менее силовики не проводят задержаний.