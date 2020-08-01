Киев, 1 августа 2020, 15:52 — REGNUM Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в составе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе усилит работу украинской делегации. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию «Главком», опубликованном 1 августа.
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Напомним, 30 июля стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, заменив на этом посту бывшего (второго по счету) президента Украины Леонида Кучму.
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Отметим, Леонид Кравчук был одним из тех, кто 8 декабря 1991 года подписал на территории Белорусской ССР так называемые Беловежские соглашения, согласно которым был уничтожен СССР и образовано Содружество независимых государств (СНГ). Соглашения также подписали представители Белорусской ССР и РСФСР.