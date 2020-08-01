Москва, , 15:26 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об открытии границ с Абхазией. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уже сообщали, что с 1 августа граница с Абхазией может быть открыта. Группа Роспотребнадзора побывала в Абхазии и проинспектировала туристические объекты. Группа пришла к выводу, что угроза коронавируса в Абхазии минимальна.

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении пресс-службы правительства России.

Стоит отметить, что власти Абхазии ранее заявили, что в случае открытия границы со стороны России они также откроют границу со своей стороны.