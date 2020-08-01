Минск, , 14:34 — REGNUM Сотрудники дипломатического представительства России в Белоруссии провели встречу с задержанными в отеле под Минском гражданами РФ. Об этом 1 августа рассказал российский консул в республике Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 24».

Задержание Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По словам Плетнева, встреча прошла вечером 31 июля в одном из пенитенциарных учреждений Белоруссии, и в ней помимо консула и задержанных принимал участие заведующий консульским отделом.

Также российский консул рассказал, что каждому из задержанных российских граждан было предъявлено постановление о заключении под стражу и в данных документах, по словам дипломата, «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей».

«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — отметил Плетнев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что удивление белорусского блогера Сергея Тихановского вызвала распространенная белорусским телевидением новость о том, что он якобы имеет связь с ранее задержанными в Белоруссии гражданами России.

Напомним, 29 июля из сообщений СМИ Белоруссии стало известно, что 33 гражданина России был задержаны сотрудниками КГБ Белоруссии в пансионате под Минском. Их назвали «бойцами ЧВК Вагнера», которой никогда не существовало и которых нет в России, и выдвинули им обвинения в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии накануне выборов президента, возбудив в отношении задержанных уголовное дело.