Москва, , 12:47 — REGNUM В Хабаровске сегодня, 1 августа, состоялся очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Директор Центр политического анализа (ЦПА) Павел Данилин в интервью ИА REGNUM прокомментировал динамику протестных настроений в Хабаровском крае.

Протесты в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала Алексей Иванов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что на очередной несанкционированный митинг в Хабаровске 1 августа собралось в два раза меньше людей, чем на митинг, состоявшийся в прошлые выходные. Если неделю назад на улицы города в поддержку Фургала вышли порядка 6,5 тысячи человек, то сегодня — только 3,5 тысячи.

«В митинге участвовали граждане, приехавшие из других регионов, были и платные подвозы людей. Мы видим, что число граждан с каждым митингом сокращается, и хабаровчане от этих митингов устали — они им мешают», — сказал директор ЦПА.

При этом Данилин отметил, что некоторый уровень протеста сохраняется, но он уже не настолько острый, как это было сразу после задержания Фургала. В дальнейшем уровень протеста так или иначе будет снижаться, вплоть до местной тусовки «профессиональных митингующих» в 500−600 человек, а также приехавших к ним «коллег» из Москвы.

Данилин констатировал, что тенденции распространения протеста на другие регионы Дальнего Востока не наблюдается — были малочисленные спорадические акции во Владивостоке и ряде других крупных городов региона, но они явно сходят на нет.

Столь затяжной, нехарактерный для Хабаровска и Дальнего Востока в целом протестный период Данилин связывает с тем, что настроения граждан умело подогревали «профессиональные митингующие», а также местные элиты и местный актив ЛДПР.

«Они сделали все, чтобы этот протест продлился как можно дольше. Но сейчас ситуация изменилась. С назначением Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края местный актив ЛДПР успокоился. Местные элиты также больше не считают ситуацию угрожающей для себя — наоборот, они уверены в том, что в случае продолжения протеста ими могут заняться попристальнее», — сказал Данилин.

Так как из протеста фактически ушла настоящая организующая составляющая — местные элиты и местный актив ЛДПР — то и протест начал сходить на нет, подчеркнул Данилин. Что касается «профессиональных митингующих», то они не могут никого вывести на улицы кроме самих себя и незначительной группы своих сторонников.

Что касается Дегтярева, то Данилин считает преждевременным давать окончательную оценку его деятельности на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Тем не менее эксперт отметил, что у Дегтярева явно хорошие лоббистские возможности в Москве — к нему в регион прилетали два федеральных министра — министр энергетики Александр Новак и министр строительства Владимир Якушев. Обсуждались актуальные региональные проблемы по профилю этих министерств. В частности, планируется выделение значительных средств на благоустройство и завершение недостроенных объектов. Также обсуждались варианты решения проблем обманутых дольщиков.

Кроме того, Данилин отметил высокую стрессоустойчивость Дегтярева, который не поддался на давление улицы.

«Можно сказать однозначно, что у Дегтярева стрессоустойчивость на высочайшем уровне», — подчеркнул Данилин.