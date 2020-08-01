Кострома, , 12:16 — REGNUM В Костромской области завершается процесс выдвижения и регистрации участников будущей избирательной кампании. На следующей неделе облизбирком должен принять решение о регистрации кандидатов в думу города и области. К этому же времени станет известен окончательный список претендентов на пост губернатора. Между тем, партии продолжают бороться за внимание избирателей.

Выборы Дарья Драй © ИА REGNUM

24 июля представители общественной организации «Народовластие» провели публичную акцию в поддержку кандидата от партии «Яблоко», который не смог собрать необходимые подписи «муниципального фильтра» для участия в губернаторских выборах. Активисты провели собрание на Октябрьской площади Костромы и пришли к зданию областной администрации, требуя общения с губернатором. Акция прошла без происшествий, глава региона к активистам не вышел.

Партия «Яблоко» 27 июля провела партийную конференцию, на которой выдвинула кандидатов в законодательные собрания города и области. В партийный список вошёл известный костромской политолог Николай Сорокин и общественница Наталья Цветкова.

Лидер костромских коммунистов Валерий Ижицкий смог собрать подписи избранных глав и депутатов муниципального уровня, и предоставил в облизбирком документы, необходимые для регистрации его кандидатом в губернаторы. Это стало главным достижением КПРФ на прошлой неделе. В публичном пространстве коммунисты традиционно продолжили критиковать власть. Основными темами для обсуждения стали новости о ремонте музыкального колледжа и передаче Костроме 30 троллейбусов из Москвы.

Коммунисты полагают, что радоваться передаче 30 троллейбусов, прослуживших на улицах столицы 15 лет, костромичам не стоит. По их мнению, комплектовать автопарк троллейбусов бывшими в употреблении машинами нецелесообразно.

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Кроме этого, на партийном ютуб-канале «Что делать?» вышел сюжет, в котором коммунисты обвиняют информационно-аналитическое управление региона в контроле костромских СМИ с целью формирования положительного образа губернатора и «Единой России».

Основной акцент в работе «Единой России» на прошедшей наделе был сделан на общении с избирателями. Партийцы продолжили поездки по области в рамках проекта «Социальный маршрут», главной целью которого является выявления наиболее насущных проблем жителей региона и решение их по мере возможности.

Представители «Справедливой России» на этой неделе в рамках общероссийской информационной акции «Борьба с бедностью: когда победим?» представили экспертный доклад. Ведущий пресс-конференции председатель Совета костромского отделения партии Александр Плюснин рассказал о ситуации на рынке труда в области и предложил способы борьбы с нищетой. По мнению эсеров, у страны есть несколько путей выхода из кризиса. Чтобы сократить разрыв доходов между богатыми и бедными, необходимо ввести государственный контроль на товары первой необходимости, прогрессивную шкалу налогообложения, расширить применение налога на роскошь и освободить от НДФЛ граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Аналогичные пресс-конференции прошли у эсеров по всей России.

Не обошлось без скандалов. В социальных сетях на прошлой неделе был опубликован материал, касающийся создателя партии «Социальной защиты», костромского политика Владимира Михайлова. На основании скриншотов якобы переписки Михайлова и политтехнолога утверждается, что политику было предложено организовать в Костроме массовый протест, подобный проходившему в Хабаровске. Ряд экспертов считает, что данный материл является фейковым и имеет цель дискредитации Михайлова в рамках избирательной кампании. Официального комментария по ситуации Михайлов не сделал, но на следующий день после публикации сообщения политик успешно сдал подписи в поддержку своего выдвижения кандидатом в областную думу.

Серьёзных нарушений в ходе выборной кампании избирательной комиссией Костромской области на прошлой неделе не отмечено.

В единый день голосования 13 сентября жителям Костромы и Костромской области предстоит выбрать губернатора, депутатов в областную и городскую думы. В большом ряде муниципалитетов состоятся выборы в органы местного самоуправления.

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