Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не сомневается в своей победе на выборах в ноябре, об этом глава Белого дома заявил 1 августа на своей странице в Twitter.

«[Барак] Обама работал на победу Хиллари Клинтон и проигравшего штаба Клинтон активнее, чем она сама!» — подчеркнул Трамп.

«Теперь он работает с сонным Джо, и результат будет таким же», — указал глава Белого дома, имея в виду своего основного соперника в президентской гонке бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее бывший президент-демократ Обама выступил с критикой нынешнего главы государства. Во время похорон активиста движения за гражданские Джона Льюиса Обама заявил, что Льюис всю жизнь защищал демократию от нападок, которые имеют место сейчас. По имени Трампа бывшие президент не назвал, указав лишь, что на сегодняшний день избирательная система страны подвергается нападкам со стороны республиканцев, которые пытаются сорвать голосование по почте. Поводов для подобных высказываний со стороны Обамы могло стать заявление Трамп, который указал на возможность переноса выборов в связи с острой эпидемиологической обстановкой.

Читайте также: Трамп указал на возможность переноса выборов президента США

«Движение «Сделаем Америку снова великой» сильно как никогда», — добавил Трамп.

Напомним, Трамп опасается, что из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в США получит широкое распространение голосования по почте, что может привести к росту явки и участию в голосовании сторонников кандидата-демократа. Сам Трамп ссылается на то, что такой способ волеизъявления может быть сопряжен с фальсификациями и вмешательством иностранных государств.

Отметим также, что Трамп впоследствии подчеркнул, что не хочет переносить президентские выборы в стране с ноября 2020 года на более поздний срок.