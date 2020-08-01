1 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Reuters считает, что целью назначения 57-летнего Ричарда Мур, бывшего посла Соединенного Королевства в Турции, на должность главы MI-6 является «укрепление обороны Великобритании от враждебного шпионажа со стороны Китая и России». Новый начальник разведки хорошо знаком с Москвой, куда не раз прилетал для переговоров по Ирану. Но он никогда не отказывался от диалога с Россией, в отличие от своего предшественника. Как видим, времена меняются и на туманном Альбионе.

Станислав Тарасов, , 11:37 — REGNUM Новым главой британской внешней разведки MI-6 назначен 57-летний Ричард Мур, бывший посол Соединенного Королевства в Турции в 2014—2017 годах. Он сменит Алекса Янгера, возглавлявшего спецслужбу с 2014 года, став 17-м в истории главой MI-6. К своим обязанностям Мур приступит осенью, сдав дела как политический директор министерства иностранных дел Великобритании. В распространенном Форин-офисом сообщении отмечается, что Мур возвращается в разведку, «вооруженный богатейшим опытом» и «будет управлять работой мужчин и женщин, чьи усилия редко бывают видны общественности, но при этом жизненно важны для безопасности и процветания Соединенного Королевства».

Правительство Великобритании

В Англии действительно сложно провести границу между кадровыми дипломатами и кадровыми разведчиками. Часто бывает, что это одно и то же. Reuters сообщает, что Мур попал в Секретную разведывательную службу (SIS) в 1987 году, потом служил на различных дипломатических постах. Сам он родился в Ливии, изучал философию, политику и экономику в Оксфордском университете и был стипендиатом в Гарварде. И сразу интрига. То, что над прежним главой МИ-6 стали сгущаться тучи, становилось ясно тогда, когда в британской прессе начали учащаться публикации о провалах разведки. Эти сюжеты раскручивались преимущественно на «российском материале». Особенно в истории с Солсбери, когда Янгер, избегавший до этого публичных выступлений, стал открыто выступать с угрозами в адрес Москвы. Однако используемый им «доказательный материал» не убедил интеллектуальную английскую элиту в том, что «Россия правит островами», хотя именно служба Янга настояла на массовой высылке российских дипломатов из Великобритании. Британское издание The Guardian отмечало, что «MI-5 и MI-6 совершенно сбились с пути и стали пропускать удары, а правительство утеряло четкое понимание истинных задач разведслужб, и именно это в конце концов помешало им выполнить свою работу».

Если говорить о таком регионе, как Ближний Восток, в частности — Турция, где исторически присутствие британской разведки чувствовалось всегда, то у Янга не всё получилось и здесь. По выражению одного лондонского издания, «Британия стала играть в футбол без вратаря». Достаточно вспомнить загадочную гибель британского разведчика в Стамбуле Джеймса Густава Эдварда. После ухода со службы в британской армии в 2000 году он в течение следующих 12 лет работал на британскую разведку в разных странах Ближнего Востока и мира. В 2012 году в Сирии основал печально известную организацию «Белые каски». А потом покончил с собой. Сообщалось, что причиной стресса, из-за которого агент, как предполагается, свел счеты с жизнью, была неспособность оправдать крупную финансовую поддержку, получаемую за разведданные. Кроме того, за неделю до своей смерти Эдвард оставил сообщение: «Наша работа в Турции сделана, мы уезжаем».

В начале нынешнего года турецкое издание Star опубликовало материал, подготовленный турецкой разведкой, о том, что MI-6 «готовит в Турции еще один переворот». Некий отставной полковник Угура Аттила рассказывал о деятельности британской разведки «по подкупу восточных племен для поддержки восстания». В этой связи председатель Ассоциации социального согласия и мира (TUBDER) Кенана Караташ уточнял, что «под восточными племенами нужно иметь в виду курдов как инструментарий в «большой игре». «Под эгидой Израиля и Великобритании они (Запад — С.Т.) хотят создать федерацию, которая включит в свой состав Кахраманмараш, Антакью и даже Адану, — утверждал Караташ. — В этой конструкции Турция вообще не мыслится. Предполагается, что в дальнейшем к этой федерации присоединятся Ирак и Сирия». Чуть ранее, кстати, в период пребывания Мура на посту посла Англии в Турции, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что «сегодня, как и 100 лет назад, лица, подобные английскому разведчику Лоуренсу, который говорил на арабском и старался во всём походить на местных жителей, стараются походить на имамов и ученых и готовят распад Турции».

Британское издание The Economist уточняло, что «Турцию вновь выводят на острие геополитики». Вот почему, когда британские эксперты заявляют, что Мур считается сторонником английской дипломатии классического типа, такие суждения вызывают повышенное внимание. Но, на наш взгляд, если некоторые эксперты делают выводы из того, что Муру, будучи послом Англии в Турции, удалось установить «особые личные отношения с Эрдоганом, тем более что англичанин хорошо владеет турецким языком», то они спешат с выводами, что «Лондон намерен или способен лоббировать интересы Турции в США и на Западе в целом» в ситуации, когда, по оценке многих экспертов, «Анкара стала терять поддержку разведсообщества НАТО и вынуждена играть в одиночку, особенно что касается ее действий в Сирии». Конечно, это не означает, что британская разведслужба будет уклоняться от активных действий в регионе. Скорее, с назначением Мура всё будет наоборот. Начнут задействовать все возможности для сбора и анализа необходимой разведывательной информации. Если удастся, будут предприниматься попытки для воссоздания на Ближнем Востоке образа «благородной Британии», которая преследует «благородные» цели в своей внешней политике. Так Муру предстоит немалая работа. В остальном, как считает Reuters, целью обновления руководства MI-6 является «укрепление обороны Великобритании от враждебного шпионажа со стороны Китая и России». Вот только новый глава разведки, который действительно хорошо знаком с Москвой, куда не раз прилетал для переговоров по Ирану, никогда не отказывался от диалога с Россией. В отличие от своего предшественника. Как видим, времена меняются и на туманном Альбионе.