Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Необходимое условие вывода сотрудников министерства внутренней безопасности США из Портленда назвал президент США Дональд Трамп 1 августа на своей странице в Twitter.

«Сотрудники министерства внутренней безопасности не покинут Портленд, пока местная полиция не завершит очистку города от анархистов и агитаторов», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, в Портленде на протяжении двух месяцев не утихают массовые акции протеста, переросшие в погромы. В городе сначала была создана так называемая «автономная зона», затем в город были введены федеральные силовики, которые должны обеспечить защиту федерального имущества.

По словам Трампа, если бы не сотрудники федеральных силовых структур, «не было бы уже никакого Портленда» — анархисты учинили бы там беспрецедентный хаос. Более того, Трамп заявил о том, что уличенных в вандализме против федеральных зданий стоило бы отправлять под стражу на 10 лет.