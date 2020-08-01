1 августа 2020 | Время чтения 8 мин

Андрей Маленький, , 12:14 — REGNUM О внутригосударственном доверии как о доверии исключительно к себе самой власть мечтает постоянно. Как о любви в одностороннем порядке. Без обязательной взаимности. И говорит о доверии чаще, чем кто бы то ни было. Однако уважение к власти постоянно выветривается. Рейтинги пикируют. Бюджет доверия людей становится всё дефицитнее. А нет доверия — нет и легитимности. Конечно, проблем много: страна огромная, неуправляемых депутатов и хамовитых чиновников немерено, партийно-политические скрепы давно заржавели из-за отсутствия самообновления.

Ричард Кейтон Вудвиль. Политики в устричном баре (фрагмент). 1848

Из всех государственных институтов народ в своем большинстве доверяет только президенту. Уровень этого большинства не смогли понизить даже разноречивыми дополнениями президентских конституционных поправок. Тем не менее для полноценных внутригосударственных взаимоотношений и для предотвращения упадка этого недостаточно. Доноров веры в государственную власть должно быть гораздо больше на всех её этажах. Надо, чтобы законодательная, исполнительная или судебная власти боролись за такую же высокую степень доверия к себе, похожую на уровень веры в президента. Не удовлетворялись бы малодостоверной комплиментарной информацией от ближнего или нижнего круга сотрудников. Не прятались за спиной президента под видом того, что подставляют плечо.

Очень сожалею, что во всех властных ответвлениях государства и политических партиях задача одобрения большинства даже не ставится. Например, чтобы деятельность формального большинства в Государственной думе или в Совете Федерации, где тоже есть неофициальное партийное большинство, деятельность формального большинства в региональных парламентах не периодически, а постоянно, не по сообщениям прикормленных СМИ, а на самом деле сопровождалась бы сочувствием большинства населения. Как в публичном акционерном обществе — 50%+один голос. В партийных уставах, кстати, задача поставлена именно таким образом.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ан нет. После очередных выборов тема удовлетворенности людей работой своих избранников сразу же исчезает. В рабочую повестку вползает всё что угодно, но далеко не соразмерное интересам большинства. Сейчас все увлечены всеобщей цифровизацией, как будто это то самое главное, что необходимо гражданскому обществу. Цифровизация и масштабный перевод государственных и муниципальных услуг в электронную форму, конечно, облегчает жизнь людей, но это — частный случай. Из жизни столичных городов и областных центров. Всерьез рассчитывать на то, что кампания цифровизации и всякая другая кампанейщина ликвидирует пикирование доверия к власти и сменится взлетом на пик популярности, может только профессиональный любитель власти. Этакий социопат. С другой стороны, кампании, придуманные и организуемые исполнительной властью, оказываются сплошь провальными.

Счетная палата проверила, как работают ответственные за цифровизацию государственные структуры: Минкомсвязь России и подведомственные ему Россвязь, Роскомнадзор и Роспечать. Оказалось, что у Минкомсвязи России — самый низкий уровень исполнения годового федерального бюджета. Всего 77,1%. Провал оправдывают пересмотром программы «Цифровая экономика», новая редакция которой была утверждена спустя шесть месяцев после начала финансового года. В результате кассовое исполнение расходов по программе составило только 73,3% (73,8 млрд руб.), а из запланированных 64 результатов достигнуто всего 36 или 56%. Не многим лучше обстоят дела с реализацией госпрограммы «Информационное общество». Из 74 целевых показателей в 2019 году не достигнуты 12, причем некоторые не достигаются уже не первый год. Дебиторская задолженность выросла более чем в 3,6 раза из-за роста авансирования госконтрактов и увеличения остатков субсидий, которые предоставлены бюджетным учреждениям и иным юридическим лицам и недоиспользованы.

Фирс Журавлев. Чиновник (фрагмент). 1884

На самом деле граждане нуждаются не столько в услугах государства, включая цифровые и особенно — платные, сколько в отсутствии искусственных помех их обычной жизни. Которую они самовольно считают нормальной, не спрашивая никого, правильно ли они живут, правильно ли верят и надеются или нет. Люди умеют отличить, где диалог, сотрудничество, а где суррогаты, где человеческое взаимодействие, а где отношение к ним как к недвижимости, как к объектам государственного управления.

Доверие к власти заметно пикирует и входит в штопор в тех случаях, когда власть принимает решения в интересах большинства населения, но бессистемность и бездарность действий исполнителей превращает решения в пустышку. Семь лет назад В. Путин подписал указ о рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Принимая это решение, президент посчитал его тем самым инструментом, который обеспечит, во-первых, укрепление гражданского общества, во-вторых, защиту прав человека и гражданина, в-третьих, участие граждан в управлении делами государства. Дело не в порядке перечисления, всё и так круто. Общественными инициативами считаются предложения по вопросам социально-экономического развития страны и совершенствования государственного и муниципального управления. Тоже круто.

Каждая инициатива должна быть подвергнута обязательной предварительной экспертизе. В ходе экспертизы устанавливаются соответствие инициативы Конституции, нормам международного права, в том числе в области прав, свобод и законных интересов граждан, актуальность проблемы и обоснованность предлагаемых вариантов ее решения. Экспертиза может продолжаться до двух месяцев, но оно того стоит. Поддержанной считается инициатива, которая в течение одного года после ее размещения на интернет-ресурсе получила не менее 100 тыс. голосов граждан — в поддержку инициативы федерального уровня; не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего муниципального образования, — в поддержку инициативы муниципального уровня.

Голованов Л. Депутат — слуга народа. 1947

Короче говоря, президент расписал все правила, включая обязанность экспертной рабочей группы принять решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы. Состав экспертной рабочей группы федерального уровня определяется правительством Российской Федерации и включает представителей федеральных органов исполнительной власти, депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, членов Общественной палаты Российской Федерации, представителей бизнес-сообщества и общественных объединений. Так должно было бы быть. Этого не получилось. Ни сразу после принятия указа президентом. Ни позже. Последняя официальная информация, которая есть на этот счет со стороны правительственных экспертов, такова. В докладе «Об итогах внедрения системы «Открытое правительство» и перспективах до 2024 года утверждается: де-факто институт петиций так и не заработал. Федеральные петиции, набравшие необходимое количество голосов, не рассматривались правительством. Ни одна из размещенных общественных инициатив регионального и муниципального уровней за все время существования портала не получила необходимой поддержки, не была предметом рассмотрения соответствующих экспертных групп.

Так было. Что сейчас? Сейчас на портале опубликовано 17 510 инициатив, в том числе 1832 — федерального уровня. 16 октября закончится срок голосования по 200 инициативам федерального уровня, которые набрали больше число голосов в их поддержку, чем все остальные. Инициативы разные, но перед тем, как они перекочуют в архив портала, поскольку так и не дойдут до правительства, перечислю некоторые. На память. Без комментариев.

— Реформировать школьное образование нужно по результатам опроса всех учителей России на предмет их одобрения ЕГЭ.

— Ввести для депутатов проверку на наличие необходимых знаний по предлагаемым ими законопроектам. Нет знаний — законопроект отклоняется.

— Перевести СНТ (садовые некоммерческие товарищества) в статус сельского поселения, чтобы не платить членские взносы за факт проживания в нем.

— Ограничить численность депутатов одной партии в Государственной думе РФ.

— Запретить рекламу всех потребительских кредитов по аналогии запрета рекламы на алкоголь и табак.

— Упразднить региональные министерства образования и здравоохранения, потому что у нас нет министерства обороны Свердловской области.

— Для оплаты труда педагогов и врачей ввести федеральные тарифные сетки.

— Ввести наказание за заведомо ложные сведения в ответах на обращения граждан.

— Ввести ответственность чиновников федерального уровня за авторство или руководство неудачными реформами.

— Защитить жителей от телефонных обзвонов.

— Прибыль от продажи полезных ископаемых должна быть распределена между гражданами России в равных долях независимо от наличия или отсутствия доли собственности (акций) добывающих компаний.

— Выплатить соразмерную компенсацию по накопленным гражданам в советское время сбережениям, обесцененным в 1991—1996 годах.

12 тысяч голосов в поддержку получила инициатива о введении опции в личном кабинете гражданина, например портала Госуслуг, или кнопки «регистрация на митинг», в том числе виртуальный.

52 917 голосов собрала инициатива о запрете на изменение формы повышения квалификации врачей. Новая система называется «непрерывное медицинское образование». Планируется сделать ее обязательной в 2021 году. Если ранее врачи повышали свою квалификацию раз в пять лет, выезжая в командировку на учебу продолжительностью 144 учебных часа, теперь порядок будет другой. Ежегодно необходимо будет искать место обучения, проходить бюрократические процедуры, согласовывать оплату, проходить тридцатишестичасовое обучение, чтобы набрать 180 часов за пять лет. Самостоятельно, за свой счет и с отрывом от работы посещать конференции и проводить определенное количество часов в свое свободное время в спецдоменах в сети интернет для получения баллов.

Как известно, выход там же, где вход. Начала доверия — в приобретении властных полномочий. Дальше — единство слова и дела. Всё просто. Если власть дала слово, надо держать его. Президент издал указ в отношении общественных инициатив. Его надо исполнять. Позорище, что одной из инициатив, находящихся сейчас на голосовании, является такая: «обеспечить информационную поддержку федеральными каналами интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». При выдаче или замене паспортов выдавать памятки с объяснением о возможности выдвигать инициативы и голосовать за них на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива». Так никогда не изменить траекторию пикирования доверия к власти и не выйти из пике. И нечего даже мечтать.