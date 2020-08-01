Филипповское сельское поселение, Владимирская область, , 11:26 — REGNUM Без малого три года ИА REGNUM внимательно следит за развитием ситуации в Филипповском поселении Киржачского района Владимирского района, где местное гражданское сообщество восстало против головотяпства чиновников и безответственности бизнеса. У ИА REGNUM появилось основание поздравить участников филипповского протеста с успехом.

30 июля Арбитражный суд Волго-Вятского округа, заседающий в Нижегородском кремле, фактически, подвел черту под «филипповской историей». Коллегия судей оставила в силе решение Владимирского арбитражного суда и постановление апелляционной инстанции, в исполнение которых стал недействительным договор купли-продажи 1500 га филипповского леса, и весь участок истребован из незаконного пользования у трех предприятий, контролируемых миллиардерами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. Ранее апелляционный и надзорный суды поддержали решение владимирских коллег первой арбитражной судебной инстанции о восстановлении права собственности Российской Федерации на 1500 га.

Социальная напряженность начала нарастать в Филипповском поселении с лета 2017 года, когда до его жителей докатилось два шокирующих известия. Администрация Владимирской области одобрила строительство в Филипповском гигантского полигона для московских отходов. Местом для свалки станут 1500 га столетнего соснового леса, которые, оказывается, глава поселенческой администрации Иванов еще в 2016 году продал «Метровагонмашу», главными акционерами которого являются Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

За «трехлетку» ударных гражданских действий филипповцы добились многого. С должности главы администрации поселения был снят «продажник» государственной собственности Иванов. Побудили досрочно сложить полномочия районного главу Колесникова, поддержавшего превращение Филипповского леса в мусорную колонию российской столицы. Девять из десяти филипповцев, участвующих в губернаторских выборах 2018 года, проголосовали против второго губернаторского срока Светланы Орловой, открыто проталкивавшей мусорный проект миллиардеров. Добились обсуждения своей ситуации в Общественной палате РФ, в ОНФ, в СПЧ при Президенте, в Российской академии наук. Рассекретили распоряжение Совмина РСФСР 1967 года, которое стало «вновь открывшимися обстоятельствами» и позволило начать судебный процесс по защите 1500 га как собственности Российской Федерации, участка лесного фонда. Получили поддержку Департамента лесного хозяйства по ЦФО (начальник В.И. Щендрыгин) и Межрегионального территориального управления Росимущества (руководитель Е.К.Кострова), которые выступили истцами в арбитражном суде. Государственные учреждения поддержал поселковый Совет народных депутатов, последний созыв которого сформировался в сентябре 2019 года исключительно из участников филипповского протестного сообщества, а в след за ним и новая власть Киржачского района.

Государственно-гражданское сотрудничество в «Филипповской истории» без всякого преувеличения следует отнести к феноменальным для нынешней России явлениям. По сути, государственные учреждения, муниципальная власть и консолидировавшаяся общественность образовали эффективное объединение в защиту государственной собственности, против необъявленного, тем не менее, очевидного, союза крупного капитала и связанных с ним политиков. Объединение достигло успеха! 1500 филипповских га вновь включены в государственный лесной реестр Владимирской области, возвращены Российской Федерации.

По убеждению филипповской инициативной группы, широкая известность «Филипповской истории», над созданием которой потрудилась федеральная и региональная журналистика, а также заинтересованное участие руководителей Рослесхоза и Росимущества, нейтралитет действующего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, создали условия для независимой профессиональной работы арбитражных судов.

30 июля филипповский интернет-чат «Netsvalke33» превратился в место восторженных поздравлений! Их шлют из разных «горячих точек» России. Успех филипповцев и их партнеров впечатляет, вдохновляет, вселяет надежду в то, что объединившиеся простые люди способны успешно противостоять социальной и политической безответственности. Редакция ИА REGNUM также присоединяется к поздравлениям!

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области выявили более 500 несанкционированных свалок