Вашингтон, 1 августа 2020, 09:48 — REGNUM Ответ США на вызов, который представляет собой Китай, потребует прихода нового руководства, заявили бывший посол США в Мексике Роберта Джейкобсон и бывший советник министра торговли Том Уайлер в статье, вышедшей 31 июля в Foreign Affairs.
Рассматривая возможности преодоления нынешней зависимости США от китайского производства, Джейкобсон и Уайлер, которые занимали свои посты во время правления президента-демократа Барака Обамы, отмечают, что предлагаемый нынешней администрацией подход едва ли можно считаться эффективным. Предложенное главой Белого дома Дональдом Трампом «размежевание» США и Китая и возвращение промышленности в страну не сможет решить насущных проблем Вашингтона из-за слишком больших затрат на производство.
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Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать более глубокая североамериканская интеграция в рамках существующих соглашений между Канадой, Мексикой и США. Однако и в этом плане нынешняя администрация не отвечает требованиям, поскольку ее глава Трамп за последние несколько лет значительно подорвал отношения Вашингтона с Оттавой и Мехико.
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Для начала американские политики могли бы приступить к решению структурных проблем экономики, из-за которых многие граждане США не могут воспользоваться плодами глобализации. Кроме того, в случае прихода новой администрации в январе следующего года Вашингтону нужно будет незамедлительно начать восстановление разрушенных отношений со своими соседями.