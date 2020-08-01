Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Ответ США на вызов, который представляет собой Китай, потребует прихода нового руководства, заявили бывший посол США в Мексике Роберта Джейкобсон и бывший советник министра торговли Том Уайлер в статье, вышедшей 31 июля в Foreign Affairs.

Рассматривая возможности преодоления нынешней зависимости США от китайского производства, Джейкобсон и Уайлер, которые занимали свои посты во время правления президента-демократа Барака Обамы, отмечают, что предлагаемый нынешней администрацией подход едва ли можно считаться эффективным. Предложенное главой Белого дома Дональдом Трампом «размежевание» США и Китая и возвращение промышленности в страну не сможет решить насущных проблем Вашингтона из-за слишком больших затрат на производство.

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Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать более глубокая североамериканская интеграция в рамках существующих соглашений между Канадой, Мексикой и США. Однако и в этом плане нынешняя администрация не отвечает требованиям, поскольку ее глава Трамп за последние несколько лет значительно подорвал отношения Вашингтона с Оттавой и Мехико.

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«США не могут остановить усиление Китая, но дееспособная администрация могла бы сформировать международную обстановку вокруг Китая, отчасти путем содействия более глубокой интеграции в Северной Америке», — указывают Джейкобсон и Уайлер.

Для начала американские политики могли бы приступить к решению структурных проблем экономики, из-за которых многие граждане США не могут воспользоваться плодами глобализации. Кроме того, в случае прихода новой администрации в январе следующего года Вашингтону нужно будет незамедлительно начать восстановление разрушенных отношений со своими соседями.

«Четыре года правления Трампа не могут полностью разорвать связи, которые сближают США с их наиболее естественными партнерами. Канада и Мексика также надеются на возвращение стабильного, трезвомыслящего американского руководства», — подчеркнули бывшие министр и посол.

«Но чтобы восстановить полное сотрудничество и поддержку этих стран, США нужен лидер, который строит мосты, а не стены», — заключили они.