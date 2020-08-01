Киев, , 09:51 — REGNUM Выдачи 28 из 33 задержанных в отеле под Минском граждан России для привлечения их к ответственности якобы за «действия в ходе вооруженного конфликта в Донбассе», требуют в Киеве. Об этом 31 июля, сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Офис генерального прокурора (Украины) на основании конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Белоруссия с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что всем 28 из числа задержанных под Минско подозреваются украинской прокуратурой в «терроризме» по статье об участии организации террористов.

«Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля из сообщении СМИ Белоруссии стало известно, что 33 гражданина России был задержаны сотрудниками КГБ Белоруссии в пансионате под Минском. Их назвали «бойцами ЧВК Вагнера», которой никогда не существовало и которых нет в России, и выдвинули им обвинения в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии накануне выборов президента, возбудив в отношении задержанных уголовное дело.

Позднее в Минске продемонстрировали, что намерены расследовать инцидент совместно с Киевом, на что российская сторона в жесткой форме заявила, что считает всех задержанных гражданами РФ, независимо от их второго гражданства, и крайне негативно отнесется к тому, что российские граждане могут быть выданы третьей стороне.