Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, который совершил террористический акт во время Бостонского марафона 2013 года.

Напомним, что Царнаев подавал апелляцию еще в конце 2018 года на вынесенный ему в 2015 году судом присяжных смертный приговор за теракт в Бостоне, который он совершил вместе со своим старшим братом Тамерланом (был убит при задержании).

Апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву и вернул его дело в окружной нижестоящий суд.

Трамп считает такое решение суда абсурдным.

«В Бостоне, где есть это животное, убившее столько людей во время Бостонского марафона, они только что отослали его смертный приговор обратно в нижестоящий суд, так что они будут спорить об этом еще долго. Это абсурд! Это просто абсурд», — сказал президент США.

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