1 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 08:53 — REGNUM



МИД Польши

Глава МИД Польши Яцек Чапутович, объявивший ранее о намерении покинуть свой пост, вчера, 31 июля, связался с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом польское дипломатическое ведомство уведомило в социальных сетях. Сообщение гласит: «Министр выслушал информацию о ситуации в Белоруссии и обратил внимание на необходимость освобождения политзаключенных, а также подчеркнул поддержку независимости и ее развития, условием чего является подлинный диалог между властью и обществом». МИД Белоруссии в то же самое время дал краткий релиз на официальном сайте и акценты расставил иначе: «Разговор был инициирован польской стороной. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития белорусско-польского сотрудничества, белорусских и польских предложений по реализации ряда региональных инициатив. Макей проинформировал своего польского коллегу о подготовке к выборам президента Белоруссии».

С учетом того, что инициативу проявила Варшава, невозможно представить, с одной стороны, чтобы Чапутович в это очень горячее политическое время решил позвонить в Минск ради чтения лекции о демократии, одновременно подчеркнув важность белорусской независимости. С другой стороны, загадочной представляется и фраза о том, что «Макей проинформировал своего польского коллегу о подготовке к выборам президента». Те или иные страны, конечно, могут в режиме конфиденциальности предоставлять соседям сведения о своей внутренней политической ситуации. Однако даже с учетом наличия польского меньшинства в Белоруссии и общей границы Минск не обязан это делать. Решимость пойти на такой шаг говорит обычно о высоком уровне доверия и предполагает в последующем некие совместные действия. В конце концов, многие годы такого канала общения между Польшей и Белоруссией не было, в Варшаве информацию о белорусских сюжетах получали от польских спецслужб и дипломатических представительств. Теперь она поступает, что называется, от первого лица.

При этом в Польше много пишут о ходе избирательной президентской кампании в Белоруссии. Но подавляющее число публикаций — это рассуждения на уровне журналистского и экспертного сообщества. Одни не выходят из привычной парадигмы «демократическая оппозиция — авторитарный режим Лукашенко». Другие стараются смотреть на ситуацию с геополитических позиций. Указывается, что «сейчас невозможно четко оценить, кто является фаворитом Москвы, и это усугубляет угрозу, которую представляют эти выборы для западных наблюдателей», а также отмечается, что «за 26 лет своего правления Лукашенко научился разыгрывать театр мистификаций». Имевшие опыт работы с Минском отставные дипломаты замечают, что «пренебрежительно отношение поляков к белорусской номенклатуре является серьезной ошибкой, за которую нам придется платить еще долгие годы, потому что в случае отстранения Лукашенко от власти, скорее всего, на его место придет тот, кто даже если захочет договариваться с Западом, то не будет ладить с Польшей».

Однако официальная картина польско-белорусских отношений нарисована не холодными, а пастельными красками. За время избирательной кампании со стороны Варшавы прозвучало всего одно заявление, его 20 июля сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, и оно оценивается польскими экспертами как «осторожное». Дипломат отметил, что выборы проходят на фоне серьезных вызовов — «очень сложных и неясных отношений с Россией, последствий пандемии коронавируса и неблагоприятных экономических тенденций». По словам Пшидача, польская сторона «активно участвует как в диалоге ЕС — Белоруссия, так и пытается напрямую общаться с властями в Минске. Мы уверены, что этот путь является наиболее подходящим. Благодаря мудрой политике последних лет нам удалось наладить двусторонние контакты, которые позволяют нам не ограничиваться только официальными заявлениями в трудные времена. Именно прямой диалог должен стать основой двусторонних отношений». Стоит помнить, что «Белоруссия, как и весь регион, не живет в геополитическом вакууме», а «развитие внутренних и геополитических процессов в Белоруссии и у ее соседях имеет стратегическое значение для Польши и ЕС».

Последним по времени «геополитическим процессом», затрагивающий напрямую Минск, является анонсированный на днях министерствами иностранных дел Литвы, Польши и Украины формат «Люблинского треугольника». О «целях и задачах данного образования», как сообщается на сайте МИД Белоруссии, Макея в телефонном разговоре проинформировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Некоторые обозреватели отмечают в этой связи, что «треугольник» — слабая политическая геометрическая фигура, однако ее резко усилит присоединение к тройке стран Белоруссии, превратив таким образом в «Люблинский четырехугольник». Пока трудно сказать, насколько это реально. Неизвестно, какую политику на восточном направлении будет поддерживать новый глава МИД Польши, который придет на смену Чапутовичу. Помимо того, в нынешнем виде «Люблинский треугольник» позиционируется как ярко выраженное антироссийское образование, средство ставить подножки Москве в оборонной и энергетической сферах, где между Россией и Белоруссией сложилось стратегическое сотрудничество. Судя по всему, Варшава не собирается забегать вперед. Она ждет итогов президентских выборов и их принятия белорусским обществом и соседями этой страны. А вот какую партию разыгрывает Минск?