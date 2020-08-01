Минск, , 08:51 — REGNUM С призывом не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия выступил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел в канун выборов президента республики. Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой Белорусской православной церкви 31 июля.

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По словам митрополита Павла, в преддверии выборов президента Белоруссии в стране «заметно обострилась общественно-политическая ситуация», в связи с чем православная церковь республики призывает «всех граждан страны, носителей различных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия».

«Обращаясь ко всем жителям Беларуси, призываю всех Вас, дорогие братия и сёстры, не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка. Каждый человек в нашей стране, достигший зрелого возраста, имеет право сделать свой конституционный свободный выбор, но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь», — отметил он.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии состоится основное голосование на выборах президента Белоруссии. Соперником Александра Лукашенко в данной президентской гонке является супруга заключенного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская.

Отметим, 30 июля в белорусской столице прошел митинг в поддержку Тихановской. Поддержать кандидата в президенты Белоруссии по разным оценкам пришли от 34 тысяч до 63 тысяч человек.

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