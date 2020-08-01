Лондон, , 08:58 — REGNUM Бизнесмен Евгений Лебедев, являющийся сыном российского бизнесмена Александра Лебедева, станет пожизненным пэром Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и войдет таким образом в верхнюю палату парламента страны — Палату лордов. Об этом 31 июля сообщается в обнародованном официальном списке, который сформирован на основании выдвинутых различными политическими британскими партиями кандидатур и одобрен королевой страны Елизаветой II.

Всего в указанном списке 36 фамилий, включая бывший министр финансов и иностранных дел Филипа Хаммонда, биографа Маргарет Тэтчер Чарльза Мура, ряда экс-политиков и доноров Консервативной парии и пр.

При этом спикер Палаты лордов Питер Фаулер выступил с критикой данного списка, так как считает, что в результате верхняя, не избираемая часть парламента станет слишком многочисленной.

«Новый список представляет собой упущенную возможность сократить количество членов Палаты лордов. Результат же таков — в этой палате будет около 830 членов, почти на 200 больше, чем в Палате общин. Это столь явный отказ от обещанного. Всего два года назад занимавшая тогда пост премьер-министра Тереза Мэй пообещала придерживаться политики сдержанности при определении числа назначений», — приводит его слова газета The Guardian.

Напомним, Евгений Лебедев, являющийся владельцем компании Lebedev Holdings, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard, получил рекомендацию на получение пэрства от действующего премьер-министра страны Бориса Джонсона. Пожизненное пэрство не наследуется потомками.