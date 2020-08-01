Киев, 1 августа 2020, 08:31 — REGNUM Граждане России, ранее задержанные в Белоруссии и обвиняемые в республике в подготовке теракта, убивали, калечили и пытали боевиков ВСУ в ходе гражданской войны в Донбассе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 31 июля, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Министр внутренних дел Украины обратился к белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к «этой провокации».
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По словам главы украинского МВД, украинские правоохранительные органы располагают достаточным количеством материалов по данным преступлениям и весь «массив» информации передадут белорусской стороне. Аваков также подчеркнул, что Киев рассчитывает на передачу ряда задержанных в Белоруссии граждан, которых на Украине обвиняют в совершении преступлений на территории страны.
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Напомним, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых спецслужбы республики обвиняют в подготовке теракта. В свою очередь, соседственный комитет Белоруссии обвиняет задержанных в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии накануне президентских выборов. В министерстве иностранных дел России отметили, что задержанные граждане РФ следовали через республику транзитом. На руках у задержанных были все необходимые документы, подтверждающие это.
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Накануне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что 28 из 33 задержанным «объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации».