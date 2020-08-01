Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Управление по вопросам этики при правительстве США 31 июля опубликовало ежегодную финансовую выписку, которая содержит данные о доходах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за 2019 год. Финансовая выписка о доходах Трампа должна была быть обнародована раньше, но из-за пандемии коронавируса сроки были сдвинуты.

В документе сказано, что в целом доход Трампа за 2019 год составил порядка $446 млн. Из них $21,4 млн Трампу принесли доходы от его курорта Мар-а-Лаго в штате Флорида. $77,2 млн Трампу принес его курорт Trump National Doral Miami. Отель в Вашингтоне принес президенту США $40,5 млн, гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси) — $17,7 млн.

Напомним, что еще до инаугурации Трамп заявил, что покидает все посты в своей компании Trump Organization и передает ее под управление сыновей — Дональда и Эрика. Но собственность Трамп сохранил за собой.