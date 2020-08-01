Москва, , 08:07 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил специалистов службы тыла Вооружённых сил РФ с 320-летием со дня образования. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В приказе министра обороны от 30 июля № 350, опубликованном военным ведомством, действующий состав органов материально-технического обеспечения (МТО) войск и ветераны поздравляются с Днём тыла, отмечаемым 1 августа в честь образования 320 лет назад служб тылового обеспечения армии и флота.

«Во все времена они выполняли важные задачи по всестороннему снабжению войск как в повседневной деятельности, так и в боевых условиях», — говорится в поздравлении.

Шойгу отдал дань подвигу воинов тыла в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, когда «их героическими усилиями по бесперебойному обеспечению фронта боеприпасами, топливом и продовольствием», созданию резервов, ремонту вооружений был внесён весомый вклад в Победу.

Также министр обороны отметил тех, кто честно выполняет свой воинский долг и в послевоенное время, в том числе, участвуя в антитеррористических и миротворческих операциях.

По словам Шойгу, личный состав органов МТО и сегодня «достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства».