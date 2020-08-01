Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Долю в принадлежащей китайской компании ByteDance социальной сети TikTok наряду с Microsoft рассчитывают приобрести ещё одна крупная корпорация США и несколько инвесторов. Об этом 31 июля со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время правительство ведёт переговоры по вопросу покупки сети TikTok с одной крупной компанией и рядом инвесторов в США. Но потенциальные покупатели пока не называются.

По мнению агентство, это могут быть The Walt Disney Company или крупнейший в стране оператор сотовой связи Verizon, которые ранее уже проявляли интерес к подобным приобретениям.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация Microsoft ведёт переговоры с компанией ByteDance о возможной покупке китайской социальной сети TikTok, которая принадлежит этой компании.

По заявлению президента США Дональда Трампа, в настоящее время рассматриваются варианты ограничительных мер против приложения TikTok, включая его полный запрет.

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