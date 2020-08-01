Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:17 — REGNUM Стартовала рабочая поездка временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва в Николаевский район, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Поездка началась с торжественного открытия памятника самолёту Ан-2 на аэровокзальной площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет был восстановлен ветеранами гражданской авиации Николаевска-на-Амуре.

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В ходе поездки Дегтярёв намерен осмотреть социальные объекты и проверит ход подготовки к отопительному сезону. В самом Николаевске-на-Амуре врио главы региона оценит ход строительства лечебного корпуса центральной районной больницы, а также физкультурного комплекса. Также Дегтярёв встретится с общественниками города и обсудит вопросы социально-экономического развития.