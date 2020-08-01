Сеул, , 03:44 — REGNUM Суд Южной Кореи выдал ордер на арест основателя секты «Синчхончжи», из-за которой возник крупный очаг заражения коронавирусом нового типа в городе Тэгу, сообщает агентство Рёнхап.

Сообщается, что суд округа Сувон выдал ордер на арест Ли Ман-хи, основателя и главы секты «Синчхончжи». Власти подозревают, что из-за действий сектантов оказались заражены коронавирусом более 5 тысяч человек.

Также лидера секты подозревают в присвоении 5,6 млрд вон (около $4,69 млн) в качестве пожертвований, а также в проведении собраний своей организации в помещениях, принадлежащих государству, без разрешения. Сейчас Ли Ман-хи находится под арестом.

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