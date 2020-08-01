Тегеран, , 10:23 — REGNUM 31 июля заместитель главы иранской полиции заявил, что за первые 4 месяца текущего иранского календарного года (начавшегося 20 марта 2020 года) полицейские силы страны конфисковали более 388 тонн запрещенных наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Гасем Резаи заявил, что за первые четыре месяца по всей стране было изъято более 388 000 килограммов наркотиков. Он отметил, что эта цифра свидетельствует о росте на 44 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Будучи соседом крупнейшего производителя наркотиков в мире Афганистана, Исламская Республика Иран взвалила на себя тяжелое бремя в качестве одного из основных маршрутов транспортировки наркотиков.

Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и тысячи иранских военнослужащих до сих пор защищают мир от опасности распространения наркотиков. Несмотря на высокие экономические и людские издержки, Исламская Республика в последние десятилетия активно борется с незаконным оборотом наркотиков.

Иран потратил более 700 миллионов долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.