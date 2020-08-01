Тегеран, , 09:45 — REGNUM 31 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи назвал санкции США против Ирана не саботажем против правительства, а преступлением против нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Хаменеи Kremlin.ru

Аятолла Хаменеи обратился к иранскому мусульманскому народу по знаменательному случаю мусульманского праздника Курбан-Байрам. Его выступление транслировалось в прямом эфире на многочисленных иранских государственных теле-и радиоканалах.

Он отметил, что хотя США пытаются сделать вид, что санкции направлены против режима Исламской Республики, «правда заключается в том, что они нацелены на нацию». «Прежде всего они стремятся испытать терпение нации, переоценивая трудности и проблемы, чтобы заставить общественность встать перед лицом иранского правительства», — заявил Хаменеи.

Лидер заявил, что санкции направлены на саботаж научного прогресса Ирана и провал правительства в развитии экономической сферы.