Тегеран, , 09:29 — REGNUM 31 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что территориальная целостность, а также безопасность сухопутных, морских и воздушных границ являются священными для иранского народа, подчеркнув: «Мы, безусловно, не позволим ни одному нарушителю проникнуть в эту священную Троицу или причинить вред нашему народу». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на пресс-конференции в свободной экономической зоне Анзали, Мусави заявил, что Иран как региональная держава всегда беспокоится о региональном спокойствии и стабильности, отметив, что безопасность региона может быть достигнута только при сближении входящих в него стран, что, конечно же, не по душе входящим в него трансрегиональным державам.

«Иран выступает за сдерживание и устранение недоразумений со всеми странами, особенно мусульманскими государствами», — сказал Мусави, отметив: «Мы считаем, что пробелы, вызванные разногласиями, используются врагами, в том числе Израилем».

«Сегодня единство является стратегическим вопросом для Ирана, который всегда протягивал руку дружбы всем региональным государствам, и, конечно, если страны региона хотят стабильности, процветания и мира, они не найдут лучшего друга, чем Иран», — подчеркнул дипломат.

Мусави также заявил, что разногласия между странами, особенно северными соседями Ирана, должны разрешаться в рамках уважения территориальной целостности и международного права и мирными средствами.